شاهد بالتفاصيل: التحديث اليومي لمستجدات ’كورونا’ في سوريا

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان مساء أمس الاحد أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 26097 شفيت منها 22051 وتوفيت 1920 حالة.

وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفيات المسجلة في سوريا ليوم الأحد ٨ آب ٢٠٢١ كالتالي ..

الإصابات :

٤ في اللاذقية

٤ في حلب

٣ في الحسكة

٣ في حماة

٢ في درعا

الشفاء :

٢ في دمشق

٢ في حلب

١ في اللاذقية

١ في طرطوس

١ في حمص

١ في دير الزور

الوفاة :

١ في دمشق

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.