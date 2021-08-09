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40 قتيلا مدنيا اثر هجوم مسلح في جمهورية مالي

40 قتيلا مدنيا اثر هجوم مسلح في جمهورية مالي
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

قُتل أكثر من 40 مدنيابهجوم لمسلحين في جمهورية مالي.

العالم- افریقیا

افادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن ضابط مالي رفض الكشف عن اسمه إن "أكثر من 40 مدنيا قتلوا على يد إرهابيين الأحد في قرى كارو وتاجونا ودوتغفت... لقد دخل الإرهابيون إلى القرى وقتلوا الجميع".

هذا ولقي 11 مدنيا مصرعهم بهجوم لمسلحين على قرية صغيرة، بداية شهر يونيو/حزيران الماضي في مقاطعة مينكا، شمال شرقي مالي، وذلك في ظل تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر محلي إن هجوما لمسلحين على قرية صغيرة في مقاطعة مينكا شمال شرقي مالي، خلف 11 قتيلا من المدنيين.

وذكر "تجمع حركات 14 يونيو"، وهي حركات من عرب شمال مالي تطالب باستقلال إقليم ازواد، إنه تم "اغتيال 11 مدنيا من جماعة ابوغوليتان في قرية اغارانغابو، قرب مينكا على يد مسلحين مجهولي الهوية".

يذكر أن مالي تعاني منذ 2012 من أزمة أمنية وسياسية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط، في الوقت الذي تتقاعس فيه الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بـ"القاعدة" وتنظيم "داعش".

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