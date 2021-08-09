الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

13 أسيرا فلسطينيا يواصلون الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

13 أسيرا فلسطينيا يواصلون الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ 13 أسيرًا يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير سالم زيدات من بلدة بني نعيم، والمضرب منذ 28 يومًا، إضافة إلى مجموعة من الأسرى الذين شرعوا بإضرابات مساندة على دفعات.

العالم - فلسطين

ولفت "نادي الأسير" في بيان، اليوم الإثنين، إلى أنّ الأسيرين محمد خالد أبو سل، وأحمد عبد الرحمن أبو سل من مخيم العروب، علقا إضرابهما عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ، وسبق ذلك تعليق مجموعة من الأسرى إضرابهم بناءً على اتفاقات تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ.

ويواجه المضربون عن الطعام أوضاعاً صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت جرّاء تعنت ورفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهم، والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداريّ، ويقبع غالبية الأسرى المضربون عن الطعام في زنازين سجن "النقب الصحراوي".

ومنذ أن شرع الأسرى بالإضراب، تواصل سلطات سجون الاحتلال، إجراءاتها التنكيلية بحقّهم، من خلال عزلهم وحرمانهم من الزيارة، وكذلك عرقلة زيارات المحامين لهم، والضغط عليهم في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في معركتهم.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الاعتقال الإداري، وتحديدًا خلال شهر أيّار/مايو الماضي، واستمرت في إصدار أوامر اعتقال إداريّة جديدة بحقّ معتقلين جدد، وكذلك تجديد أوامر الاعتقال الإداريّ بحق آخرين، علمًا أن غالبية المعتقلين إداريًّا هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنهم من تجاوزت مجموع سنوات اعتقالهم أكثر من 15 عامًا.

ومنذ مطلع العام الجاري 2021، نفّذ نحو 45 أسيرًا إضرابات عن الطعام جُلّها كانت رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، وغالبيتها انتهت بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ.

وفي السياق، تواصل محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، تنفيذ سياستها الممنهجة في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، والقيام بدورها كذراع أساسي في تنفيذ ما تقرره مخابرات الاحتلال.

ودعا "نادي الأسير" إلى ضرورة الاستمرار بمساندة الأسرى المضربين عن الطعام بكافة الوسائل المتاحة.

وطالب كافة الجهات الحقوقية الدولية بأخذ دورها الحقيقي والضغط على الاحتلال في سبيل وقف سياسة الاعتقال الإداريّ الممنهج، ووضع حد لإجراءات الاحتلال التنكيلية بحقّ الأسرى.

روابط ذات صلة

70% من الأسرى الإداريين الفلسطينيين  جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

مطالب فلسطينية وعالمية بانهاء الاحتلال الإعتقال الإداري للاسرى

إضراب الأسرى.. هل يفجر الوضع مع الإحتلال؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركيا تعلن تحييد 13 إرهابيا شمالي العراق

اللواء سلامي: لايمكن لجم الكيان الصهيوني الا بالقوة 

فيديو غرافيك.. ميسي مغادرا برشلونة.. دموع تنهي مسيرته الكتالونية

وثيقة سرية لاتفاق أميركي 'اسرائيلي' مع السلطة الفلسطينية

رئيسي يوجه باستخدام جميع القدرات المتاحة للسيطرة على كورونا

الرئيس العراقي: أمام الشعب استحقاقات وطنية غير قابلة للتهاون