طالبان ترفض اقتراح أميركا بتشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان

العالم ـ أفغانستان

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مجاهد قوله: "بشكل عام لا نقبل الحكومة الانتقالية... تشكيل حكومة انتقالية ليست خطتنا".

وأضاف أن قرار الاستيلاء على العاصمة كابل سيتم اتخاذه بعد السيطرة على مناطق أخرى في البلاد.

ونفت جماعة طالبان في وقت سابق التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار مع القوات الحكومية، وحذر متحدث باسم طالبان من عواقب تدخل الولايات المتحدة في بلاده.

وأعلنت طالبان، اليوم الإثنين، السيطرة على مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان شمالي أفغانستان، لتصبح بذلك الولاية السادسة التي تسقط في يدها.