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ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المواطنين في ناحية تل حميس بريف الحسكة

ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المواطنين في ناحية تل حميس بريف الحسكة
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

اختطفت ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المواطنين في ناحية تل حميس جنوب القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من المنطقة لمراسل سانا أن مجموعة من مسلحي ميليشيا (قسد) أقدموا صباح اليوم على مهاجمة عدد من المواطنين في عدة أماكن في ناحية تل حميس واختطفوا عدداً منهم واقتادوهم إلى جهات مجهولة بذريعة المشاركة في مظاهرات خرجت في المنطقة مؤخراً ضد ممارسات الميليشيا وللمطالبة بطردها من مناطقهم.

وقام أهالي بلدة تل حميس في الأول من الشهر الجاري باعتراض رتل تابع لقوات الاحتلال الأمريكي ورشقوه بالحجارة مرددين عبارات تطالب بطرد قوات الاحتلال وعملائها من جميع الأراضي السورية.

ولفتت المصادر إلى أن العشرات من أهالي ناحية تل حميس خرجوا بمظاهرات متفرقة في مناطق مختلفة من البلدة احتجاجاً على اختطاف عدد من الشبان من قبل ميليشيا (قسد) لزجهم قسراً في صفوفها.

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