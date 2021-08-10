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جلالي: تعاون إيراني روسي وثيق في المجالين العسكري والأمني

جلالي: تعاون إيراني روسي وثيق في المجالين العسكري والأمني
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء، أن ايران تتعاون مع روسيا بشكل وثيق في المجالين العسكري والأمني.

العالم - إيران

وقال الدبلوماسي الإيراني أثناء لقاء صحفي نظمه صندوق "غورتشاكوف" الروسي لدعم الدبلوماسية العامة: "لدينا تعاون واسع جدا في المجالات العسكري والدفاعي والأمني"، مضيفا أن طهران وموسكو تواصلان تعاونهما الوثيق في المجال النووي.

وأشار جلالي إلى أن العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو تشهد أفضل مرحلة في تاريخها، موضحا أن التبادل التجاري بين البلدين ازداد بنسبة 43% خلال العام الماضي، فيما ازدادت الصادرات الإيرانية إلى روسيا خلال الفترة نفسها بنسبة 105%.

كما ذكر جلالي أن إيران تبحث في الوقت الحالي إمكانية إنشاء قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الروسية في أراضيها. وقال إن هناك في بلاده "قنوات كثيرة جدا تنطق بلغات شتى، لكن لا توجد قناة ناطقة بالروسية"، مضيفا: "نتباحث حاليا مع قادة معنيين حول إنشاء قناة ناطقة باللغة الروسية في أراضي إيران".

وعبر الدبلوماسي الايراني عن أمله في أن يعطي تشكيل حكومة جديدة في بلاده زخما جديدا لتطور العلاقات بين إيران وروسيا.

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