جمهورية مالي تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا هجمات إرهابية

العالم - افريقيا

وعبر حسابه على تويتر، أدان الرئيس المالي المؤقت آسمي جويتا الهجمات بشدة. وأشار إلى أن الجيش أطلق عملية في المنطقة من أجل تحييد المسؤولين عن الهجمات، مؤكدًا ضرورة أن يظهر الشعب المالي عزيمة أكبر من أي وقت مضى في مكافحة الإرهاب.

وأعلن جويتا الحداد الوطني لمدة 72 ساعة على أرواح من قضوا في الهجمات.

ويوم الإثنين، قال نائب والي ولاية أنسونجو المالية، عمر كيدا، إن 4 قرى بقضاء"أوتاجونا" التابع للولاية، تعرضت لهجمات متزامنة من قبل جماعات إرهابية، أسفرت عن مقتل 48 مدنياً، وخلفت العديد من الجرحى والمصابين.