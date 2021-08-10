الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 10-08-2021

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-08-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 09-08-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 10-08-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 10-08-2021

شاهد .. حرائق تشعل غابات العالم وتسبب بخسائر كبيرة

بالفيديو.. ماذا يفهم من الأحكام السعودية الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين؟

مكالمة هاتفية بين محمود عباس وقيس سعيد

السوري أنس شجاع يدخل غينيس بعرض مسرحي