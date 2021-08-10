شاهد .. ترحيب رسمي عراقي للانسحاب الأمريكي وتشكيك فصائل المقاومة

العالم - العراق

ترحيب عراقي رسمي ببدء انسحاب دفعة من القوات الاميركية من العراق باتجاه الكويت وتشكيك من قبل فصائل المقاومة التي اعتبرت ما يجري هو عملية إعادة انتشار للقوات الأميركية.

اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قال في حديث متلفز ان مغادرة قوة تابعة للتحالف الاميركي جاءت في إطار الجولة الرابعة لمخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً.



وفي السياق أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الذي كان رافق الكاظمي في زيارة واشنطن، أن الخطوة تأكيد لما تم الاتفاق عليه والتزام الطرفين.

المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي،اعتبر إن الاتفاقات الأخيرة بين العراق والولايات المتحدة تقضي بأن يكون هناك انسحاب للقوات القتالية قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن العلاقة بين العراق والتحالف الاميركي بدأت تأخذ منحى آخر.

واعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، بدر الزيادي، أن انسحاب قوة من التحالف الدولي أخيرا "لم يأت من فراغ"، وإنما جاء وفقا لمفاوضات الحوار الاستراتيجي.

وأعلنت فصائل مقاومة عراقية عن استهداف أرتال لوجيستية تعود للجيش الأميركي في ثلاث عمليات نوعية في محافظات بغداد والناصرية وبابل وتوعدت الفصائل بالمزيد.

فصائل المقاومة قالت ان هذه العمليات تأتي تلبية لنداء الوطن وحق الدفاع عن الأرض من قوات الاحتلال الأميركي.

وترفض فصائل المقاومة العراقية مخرجات «الحوار الاستراتيجي» مع واشنطن وانتقدت في سلسلة بيانات تأييد أطراف سياسية لهذا الحوار، وشككت في القرار الاميركي ببدء سحب قواته من العراق إلى الكويت، وعدت ما يجري هو عملية إعادة انتشار للقوات الأميركية وليس انسحابا ما دامت هذه القوات تذهب إلى دول الجوار.

