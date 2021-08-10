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انتهاء مناورة جوية بين الجيشين الأمريكي والصهيوني

انتهاء مناورة جوية بين الجيشين الأمريكي والصهيوني
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال يوم الثلاثاء، انتهاء التمرين الدولي "صقر الصحراء" وهو عبارة عن مناورة بين سلاح الجو الصهيوني وقوات سلاح الجو التابع للقيادة المركزية الأمريكية.

العالم-الاحتلال

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "أفيخاي أدرعي" إن المناورة أجريت داخل قاعدة "عوفدا" الجوية، مبينا أن طائرات حربية من نوع f15 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وأخرى تابعة للقوات الأمريكية شاركت في التمرين.

وأوضح أن "المناورة حاكت التحديات المشتركة المتمثلة بالتهديدات الجوية والأرضية وتلك المزدوجة مع ضرب أهداف، إضافة إلى آليات التفاعل معها"، قائلا: "التعاون التاريخي بين سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو للقيادة المركزية الأمريكية يأتي في إطار توطيد التعاون الاستراتيجي وطويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة".

بدورها قالت وزارة الحرب الصهيونية في تغريدة عبر تويتر إن "صقر الصحراء هو أول تدريب من نوعه بين قوات سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو التابع للقيادة المركزية الأميركية".

وأضافت: "قامت القوات الإسرائيلية والأمريكية بتشغيل طائرات F-15 و F-16 لمحاكاة تهديدات القتال وزيادة الاستعداد التشغيلي".

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