شاهد: هكذا اسقطت ايران اعتبار اميركا في المنطقة

العالم - خاص بالعالم

واوضح خوش جشم في حديث له مع برنامج مع الحدث على قناة العالم الاخبارية ان الاميركان دائما وعلى مدی العقدين الماضيين لهم استراتيجية واحدة في التعامل مع ايران وهي استراتيجية احتواء طهران، حتى يوقفوا قدراتها العسكرية وان يجعلوا قدرتها تتراجع من حيث المنظومة الصاروخية.

واضاف: اميركا لديها نوعين من الادوات تستخدمها ضد ايران وهي المواجهة العسكرية والعقوبات حتى تجعل ايران تتراجع عن موقفها وتعطيهم تنازلات في مفاوضات فيينا، وكل ما ارادت اميركا ان تقنع ايران على المفاوضات تحاول ان تزيد الضغط العسكري على ايران.

وبيّن خوش جشم انه بعد خروج وانسحاب اميركا من الاتفاق النووي حدثت أحداث في المنطقة اسقطت اعتبار الولايات المتحدة في المنطقة، منها اسقاط ايران لطائرة اميركية مسيرة وكذلك امطار قاعدة عين الاسد الاميركية في العراق بالصواريخ الايرانية وهذه الاحداث تثبت ان التهديدات الاميركية لا تستطيع ان تكون عملية تجاه ايران.

وأكد خوش جشم ان الضغوطات الاميركية لن تجعل ايران تتراجع عن سياساتها سواءً الدبلوماسية اوالعسكرية ولن تقبل الشروط الاميركية في مفاوضات فيينا.

وقال خوش جشم ان ايران ومع مجيئ السيد رئيسي تصر على شروطها من اجل عودة الولايات المتحدة الاميركية الى الاتفاق النووي.