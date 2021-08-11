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قائد الثورة : جائحة كورونا هي القضية الاولى والعاجلة للبلاد

قائد الثورة : جائحة كورونا هي القضية الاولى والعاجلة للبلاد
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي في كلمة متلفزة له اليوم الاربعاء، ان جائحة كورونا هي القضية الاولى والعاجلة للبلاد ،مشددا على ضرورة الاداء الحاسم للمسؤوليات والقرارات في التصدي لكورونا موجها جملة من التوصيات المهمة للمسؤولين والمواطنين .

العالم - ايران

يتبع ..

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قائد الثورة : جائحة كورونا هي القضية الاولى والعاجلة للبلاد