شاهد..طالبان تسيطر على عواصم 9 ولايات في أقل من أسبوع

العالم - خاص بالعالم

سبع من عواصم الولايات التسع هي في الشمال، اخر الولايات التي سيطرت عليها طالبان هناك هي مدينة فيض اباد عاصمة ولاية بدخشان.

نائب افغاني قال ان القوات الامنية ولوقت متأخر من الليل الفائت كانت لا تزال تقاتل طالبان منذ عدة ايام، لكنها تعرضت لضغط شديد. مؤكدا ان الجماعة استولت على المدينة والجانبان تكبدا خسائر فادحة.

رقعة المواجهات اتسعت لتمتد إلى ولايات بلخ وننغرهار وبغلان وفراه وقندهار، مصادر حكومية قالت إن القوات الأفغانية ومسؤولين لجؤوا إلى قاعدة عسكرية قرب مدينة بول خمري عاصمة ولاية بغلان شمالي أفغانستان بعد إعلان طالبان سيطرتها عليها.

فيما اعلنت الجماعة انها سيطرت على عدد من المواقع في أكثر من ولاية اخرها مقر ولاية فراه غربي البلاد.

وبينما تدور معارك بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان على مشارف مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ، استقدمت السلطات تعزيزات عسكرية الى المدينة وسط معارك عنيفة تدور على مشارفها بين الجانبين.

وفي ظل المعارك الجارية تشهد العاصمة القطرية الدوحة اجتماعات بشأن أفغانستان تشارك فيها دول اخرى لبحث اخر تطورات الملف الأفغاني.



وفي السياق أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه غير نادم على قراره سحب القوات الأميركية من افغانستان. وقال إن على الأفغان أن يقاتلوا من أجل أنفسهم.



من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن تعتبر مستويات العنف في افغانستان مرتفعة بشكل غير مقبول، ولا يتماشى مع اتفاقية السلام الأميركية مع طالبان التي أبرمها الجانبان في قطر العام الماضي.

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