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لجنة برلمانية بالأردن تدعو لمواجهة المشروعات الداعية لتهويد القدس

لجنة برلمانية بالأردن تدعو لمواجهة المشروعات الداعية لتهويد القدس
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

دعت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، إلى تعزيز الشراكة وتوحيد الجهود الشعبية والرسمية؛ لمواجهة جميع المشروعات الداعية لتهويد القدس وتهجير أهلها.

العالم- فلسطين

واجتمع رئيس اللجنة، النائب محمد الظهراوي، خلال لقاء "فلسطين النيابية"، الأربعاء، مع أمين حزب جبهة العمل الاسلامي ورئيس أعضاء لجنة فلسطين والقدس داخل الحزب؛ لبحث الأمور التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وبين أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والمحورية التي لا يختلف أحد على أهميتها، وفق "قدس برس".

وأكد الظهراوي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وجهود الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "نسعى إلى أن تكون جميع الجهود التي تقوم بها الأحزاب والمؤسسات الرسمية والشعبية في إطار تشاركي؛ للوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا وأرضنا في فلسطين".

بدورهم أكد النواب راشد الشوحة وموسى هنطش وحسن الرياطي ومغير الهملان وهايل عياش ومحمد أبوصعيليك أن القضية الفلسطينية كانت و"ما زالت أولوية الملك عبد الله الثاني، حيث كانت حاضرة في جميع المحافل والزيارات الرسمية التي يقوم بها جلالته باعتبارها مفتاح أمن واستقرار المنطقة ككل".

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