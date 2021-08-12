بيونغ يانغ لا ترد على اتصالات سيئول الهاتفية لليوم الثالث

العالم - أسيا و الباسفيك

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن مسؤولين في وزارتي الوحدة والدفاع الكوريتين الجنوبيتين أن "الجانب الكوري الشمالي لم يرد على المكالمات الهاتفية اليومية عبر خطوط الاتصال والخطوط العسكرية الساخنة في الساعة التاسعة صباحا".

وأوضحت الوكالة أن الكوريتين كانتا مرتبطتين بمكالمات هاتفية منتظمة "عبر خطوط الاتصال والخطوط العسكرية الساخنة في الأسبوعين الماضيين بعد استعادة قنوات الاتصال بين الكوريتين في يوم 27 يوليو الماضي منذ 13 شهرا في يونيو العام الماضي".

إلا أن تطورا جديدا حصل في علاقات البلدين، حيث أعلن أن الشمال لم يستجب "لاتصالات كوريا الجنوبية منذ بعد ظهر يوم الثلاثاء في أعقاب بدء تدريبات فريق إدارة الأزمات بين سيئول وواشنطن التي تعتبر تدريبات تمهيدية وتسبق التدريبات الرئيسية المشتركة المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل".

وكانت كوريا الشمالية قد حذرت "جارتها الجنوبية من أزمة أمنية مع إصدار سلسلة من التصريحات الغاضبة مؤخرا".

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم لكوريا الشمالية كيم يونغ تشول، في بيان صدر في اليوم السابق "إن كوريا الشمالية ستجعل الجنوب يدرك في كل لحظة ماهية الخيار الخطير الذي اتخذه، وطبيعة الأزمة الأمنية الخطيرة التي سيواجهها بسبب اختياره الخاطئ".

أما كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فقد وجهت يوم الثلاثاء انتقادات إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن التدريبات، متعهدة بتعزيز دفاع بلادها "وقدرات توجيه الضربات الاستباقية للتصدي السريع لأي أعمال عسكرية ضد الشمال".

ومع ذلك، لفتت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إلى أنه لم ترصد "بوادر حول قيام الشمال باستفزازات عسكرية حتى الآن".

وبالعلاقة مع هذه المستجدات، صرح مسؤول في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية بأن "الجيش يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية تحت التعاون الوثيق بين السلطات العسكرية الكورية والأمريكية مع الحفاظ على الاستعداد الدفاعي القوي"، مؤكدا عدم رصد أي أنشطة غير عادية حتى الآن.