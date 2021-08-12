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سقوط مطار شبرغان الأفغاني في قبضة طالبان

سقوط مطار شبرغان الأفغاني في قبضة طالبان
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر أفغاني، اليوم الخميس، سقوط مطار شبرغان الأفغاني في قبضة طالبان بعد انسحاب المسؤولين منه.

العالم - افغانستان

هذا وأعلنت "طالبان" الأفغانية المتشددة، يوم أمس الأربعاء، أنها أحكمت السيطرة على مطار شبرغان في ولاية جوزجان شمالي البلاد، وأيضا مطار ولاية فراه غربي البلاد، وذلك بعد أيام من سيطرة الجماعة على مركزي الولايتين.

وحتى الآن، باتت طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الجماعة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مصدر أمريكي مطّلع، قوله إن "الإدارة الأمريكية لا تستبعد سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، في أيدي طالبان في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر".

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان.

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سقوط مطار شبرغان الأفغاني في قبضة طالبان