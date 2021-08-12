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"طالبان" تسيطر على مدينة غزني على بعد 150 كم عن كابل

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

سيطرت "طالبان" على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابل، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب محلي بارز اليوم الخميس.

العالم - افغانستان

وقال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري "سيطرت طالبان على مناطق المدينة الرئيسية - مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن".

وأوضح أن معارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة وأن "طالبان" سيطرت على "القسم الأكبر منها". كما أعلنت الحركة سيطرتها عليها.

وتقدمت "طالبان" بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة. وفي أسبوع واحد، سيطرت على 10 من أصل 34 عاصمة ولاية أفغانية، سبع منها في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائما تتصدى لهم في الماضي.

ومساء الثلاثاء احتلت قوات "طالبان" بول الخمري عاصمة ولاية بغلان على بعد 200 كيلومتر شمال كابل، بالتالي باتوا يقتربون من العاصمة من الشمال والجنوب في آن.

هذه المدينة هي أيضا نقطة مهمة على المحور الرئيسي الذي يربط كابل بقندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان إلى الجنوب.

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