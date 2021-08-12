شاهد.. تقدم جماعة طالبان يهدد العاصمة الافغانية كابول

العالم - أفغانستان



مئة وخمسون كيلومترا فقط باتت تفصل طالبان عن العاصمة الافغانية كابول، بعد سيطرة الجماعة على مدينة عزنة عاصمة ولاية غزني، وسط البلاد.

رئيس مجلس الولاية أوضح أن طالبان باتت تسيطر على مناطق ومرافق رئيسة في المدينة، التي تعتبر ثاني أكبر مكاسب طالبان بعد ولاية قندوز، حيث تمثل نقطة مهمة على المحور الرئيس الرابط بين كابول وقندهار، وتسمح سيطرة طالبان عليها بقطع خطوط الإمداد البرية للجيش إلى جنوب البلاد.

غزنة هي عاشر عاصمة ولاية تسيطر عليها الجماعة خلال أسبوع. عاصمة الولاية الاقرب إلى العاصمة كابول، إلى الجنوب الغربي، ومع سيطرة طالبان على المدينة، باتت العاصمة كابول مهددة من الجنوب عبرها، ومن الشمال عبر بول الخمري عاصمة ولاية بغلان، على بعد مئتي كيلومترا، والتي سيطرت عليها الجماعة قبل أقل من يومين.

وانعكاسا لسياسة التخلي الامريكي عن من تعتبرهم حلفاء، رجح مسؤول دفاعي امريكي سيطرة طالبان على العاصمة الافغانية كابول، خلال فترة تسعين يوما، استنادا إلى تقارير المخابرات الامريكية.



المسؤول أوضح ان طالبان تعمل على عزل كابول عن بقية أنحاء البلاد، خلال ثلاثين يوما، معتبرا أن القوات الافغانية قادرة على قلب الأمور وتغيير النتيجة عبر إبداء مزيد من المقاومة فيما اشار البنتاغون إلى التزام واشنطن بمساعدة كابول حتى نهاية الشهر، وأن لا قرار لما بعد ذلك.



الى ذلك اشارت الخارجية الامريكية إلى أنها تقيّم التهديدات الأمنية لاتخاذ قرارات تتعلق بأمن موظفيها في سفارة كابول، مؤكدة أن الإدارة تناقش خيارات عدة بينها إغلاق السفارة في كابول، وفق ما نقلته صحيفة بوليتيكو الامريكية.