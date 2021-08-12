شاهد.. الإرهاب يستمر في ضرب شبكة الكهرباء في العراق

العالم - العراق

اذن هي حرب ارهابية معلنة هدفها استنزاف قدرات وإمكانيات العراق، والمواطن العراقي يدفع اثمانها وسط ازماته العديدة التي يمر بها، هكذا وصفت وزارة الكهرباء العراقية في بيان لها استمرار سلسلة العمليات التخريبية باستهداف خطوط نقل الكهرباء في البلاد.

بيان الوزارة جاء عقب تعرض برجين لنقل الكهرباء في محافظة كربلاء الى تفجير بعبوات ناسفة، ادت الى سقوطهما وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة.

بالتزامن مع ذلك اعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية توقف الخط الناقل سامراء - جنوب تكريت، نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي في محافظة صلاح الدين.

وقالت الشركة ان الخط تعرض لعمل تخريبي جبان من خلال تفجير عبوة ناسفة أدت الى سقوط برج وتضرر آخر وحدوث تقطع في الاسلاك بين منطقتي العباسية ومكيشيفة في محافظة صلاح الدين، مما ادى الى خروج الخط عن الخدمة.

واوضحت الشركة ان الخط المستهدف كان قد تعرض قبل شهر الى هجوم مماثل ولم يمر سوى اسبوع واحد على ترميمه واعادة تشغيله قبل ان يتم تخريبه مرة اخرى.

يأتي ذلك بعد يومين من تعرض خط كركوك- بيجي، في ناحية الرياض جنوبي كركوك، الى عمل تخريبي أدى إلى سقوط 7 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية. واعلنت وزارة الكهرباء ان 27 برجا تعرضت للتفجير في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين خلال أسبوع واحد.

هجمات اعتبرها نواب في البرلمان العراقي مقصودة وان جهات سياسية تقف وراءها لتحقيق مكاسب شخصية.