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الرئيس الأسد يعزي تبون والشعب الجزائري بضحايا الحرائق

الرئيس الأسد يعزي تبون والشعب الجزائري بضحايا الحرائق
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أرسل الرئيس السوري بشار الأسد برقية تعزية وتضامن للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري الشقيق بضحايا الحرائق الضخمة التي اندلعت في عدة مناطق من البلاد خلال الأيام الماضية سائلاً الله أن يحفظ الجزائر ويجنبها كل مكروه.

العالم- سوريا

وقال الرئيس الأسد في البرقية: آلمنا المصاب الجلل الذي حل بالجزائر الشقيقة نتيجة الحرائق التي اندلعت في ولاية تيزي وزو وأودت بالعديد من الضحايا من مدنيين وعسكريين وإننا في الجمهورية العربية السورية نشارككم مشاعر الحزن والألم.

وأضاف نتقدم إليكم ومن خلالكم إلى شعب الجزائر الشقيق وإلى أسر الضحايا بأحر التعازي القلبية، سائلين الله تعالى أن ينزل سكينته على قلوبكم وأن يتغمد من ذهبوا إليه بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه وأن يُمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين وأن يجنب بلادكم كل مكروه وأذى.

وتتعرض الجزائر منذ عدة أيام لموجة من الحرائق الواسعة أودت بحياة 69 شخصاً بينهم عسكريون وتعتقد السلطات أنها مفتعلة وألقت القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في اشعالها.

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