الرئيس الجزائري: اغلب الحرائق في البلاد فعل أياد أجرامية

العالم - الجزائر

جاء ذلك في كلمة متلفزة للرئيس الجزائري حول الحرائق التي اندلعت في البلاد مؤخرا وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا في جميع أنحاء البلا، قال فيها "جزء من هذه الحرائق ربما تسبب بها الطقس المرتفع جدا في البحر المتوسط بصفة عامة، ولكن اغلبها ايادي اجرامية وفور وقوع كل هذه الحرائق طلبت من مؤسستنا ...ان يزودوننا بالمعلومات الكافية حتى نرى توزيع هل حرائق، الصورة موهولة في نفس الوقت حرائق من بليدة الى عنابة".

واضاف إنه تم توقيف 22 مشتبها فيه بالتسبب في إشعال الحرائق، وان العدالة ستأخذ مجراها في قضية الشاب الذي قتل في ولاية تيزي اوزو.

واوضح تبون، ان جزءا من الحرائق كانت بسبب حرارة الطقس المرتفعة.

واشار تبون الى ان الجيش الجزائري سخر 6 مروحيات للمساهمة في اخماد الحرائق، مؤكدا ان الجزائر لم تشهد هذا الحجم من الحرائق منذ 10السنوات

وتشهد الجزائر موجة حارة، حيث اجتاحت الحرائق 17 ولاية جزائرية، ليتم تسجيل أكثر من 100 حريق، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء الثلاثاء.