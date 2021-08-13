الخارجية الايرانية تعرب عن قلقها من تصاعد العنف في أفغانستان

العالم - ايران

ودعا خطيب زادة في تصريح صحفي اليوم الجمعة الى ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين في ظل الظروف الراهنة.

كما تطرق خطيب زادة الى سيطرة طالبان على مدينة هرات مشددا على ضرورة توفيرها الأمن والسلامة للدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية في المدينة.

ونوه الى أن الخارجية الايرانية على اتصال مباشر ومستمر مع القنصلية الايرانية في مدينة هرات للتأكد من أمن وسلامة الدبلوماسيين الايرانيين فيها.

وأعلنت جماعة طالبان سيطرتَها على مدن هرات وقندهار ولشكركاه كبرى مدن افغانستان، لتقتربَ من العاصمةِ كابول. فيما تُرسل الولاياتُ المتحدةُ آلافَ الجنودِ لاجلاءِ دبلوماسييها، وسط تعرضِ سياساتِ جو بايدن في افغانستانَ التي وُصفت بالمتهورةِ لانتقاداتٍ شديدة.