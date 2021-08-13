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شاهد.. ما هو سبب التقدم السريع لجماعة طالبان في الولايات الافغانية؟

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

اکد المحلل السياسي جاويد شكيب زاده، ان بعض الولايات التي سيطرت عليها طالبان كان هناك اتفاق مسبق بين سكانها وبين طالبان للحيلولة دون اي قتال او اشتباك.

العالم - خاص بالعالم

وقال شکیب زادة في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية ان طالبان فی الوقت الراهن حصلت على الكثير من العتاد والذخائر والاسلحة من المناطق التي سيطرت عليها وهذا الامر دفع طالبان بتوسعة مناطق سيطرتها في افغانستان.

واوضح شكيب زاده، ان المسؤول الاول في كل ولاية یجب ان یستمع الى الاوامر التی تأتيه من كابل ولكن عندما يحصل خلل ولا يستمع المسؤول الاول في الولاية الى الحكومة المركزية تحصل هذه المشاكل ويحصل الانهيار والانفلات ، لذا طالبان يتقدم اكثر واكثر.

وبين شكيب زادة، ان طالبان نظرا للذخائر والعتاد التي حصلت عليها، واختيار المفاوضات والاتفاقيات من كبار المسؤولين في بعض الولايات مع طالبان بدل القتال والاشتباك لذا في هذه الحالة الحكومة الافغانية المركزية لا تستطيع ان تفعل شيء.

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