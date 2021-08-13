شاهد.. حرائق الجزائر لا تزال تتسبب بالخسائر البشرية والمادية

العالم - الجزائر

لليوم الرابع على التوالي تستمر جهود اخماد نيران غير مسبوقة اجتاحت شمال الجزائر .

ألسنة اللهب لم تكتفي بحرق الغابات وما فيها، بل قضت على ارواح اكثر من 70 شخصا من بينهم 28 عسكريا كانوا يساعدون في اطفاءها، الامر الذي ادى لاعلان السلطات الجزائرية الحداد العام لمدة 3 ايام على ارواح الضحايا.

واعلنت وكالة الحماية المدنية أن فرقها لا تزال تعمل على إخماد 92 حريقا عبر سبعة عشرة ولاية، اضخمها في ولاية تيزي وزو، اما باقي الحرائق فتوزعت على ولايات الطارف وبجاية وجيجل وسوق أهراس.

هذه الخريطة لانتشار الحرائق الذي اظهرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اثناء كلمة تلفزيونية له، جعلته يؤكد أنه بالرغم من ان ارتفاع درجة الحرارة الى اكثر من 50 درجة مئوية لعبت دورا في إذكاء انيران، الا ان أغلب الحرائق التي اندلعت في البلاد كانت من فعل أياد إجرامية.

واعلن تبون إلقاء القبض على 22 مشتبها به لحد الآن، منهم احد عشر شخصا في تيزي وزو.

اشتعال النيران في آن واحد في نقاط غابية مختلفة هو ما يشير الى انه عمل اجرامي بحسب النائب العام في تيزي وزو عبد القادر عمروش، الذي ذهب الى تحديد عقوبة الاعدام لمفتعلي النيراان كونها تسبب بوفاة اشخاص واحتراق الممتلكات.

وفي اليوم الرابع من اندلاعها، يصب 3 الاف رجل اطفاء بمساندة مروحيتين مدنية و6 مروحيات عسكرية و2 اخرين استأجرتها الجزائر من الاتحاد الاوروبي، جهودهم لإخماد الحرائق في شمال شرق البلاد.