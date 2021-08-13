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العاصمة المغربية تفتتح مكتب ممثلية للكيان 'الإسرائيلي'

العاصمة المغربية تفتتح مكتب ممثلية للكيان 'الإسرائيلي'
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

افتتح وزير خارجية الاحتلال الصهيوني، يائير لابيد، يوم الخميس، مكتب ممثلية الكيان "الإسرائيلي" في العاصمة المغربية الرباط. 

العالم - الاحتلال

جاء ذلك بحضور رئيس ممثلية الاحتلال في المغرب، دافيد جوفرين وما يسمى وزير "الرفاه الاجتماعي"، مئير كوهين، ونائب وزير الخارجية المغربية محسن جزولي.

من جانب آخر، نقلت إذاعة الاحتلال عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي مولاي حفيظ العلمي، بأن زيارة لابيد هامة لدفع العلاقات بين الجانبين.

وأوضح الوزير المغربي ان استبدال الحكومة في الكيان الصهيوني كان له تأثير على تقدم العلاقات بين الطرفين.

وتطرق العلمي الى الافتتاح الرسمي لمكتب الاتصال المغربي في "تل أبيب"، الذي كان من المفترض أن يجري بنفس الوقت مع افتتاح مكتب الاتصال في الرباط، وتم تأجيله وقال: "سيجري قريبًا جدًا".

ووصل لابيد، إلى الرباط، الأربعاء، في زيارة للمغرب وصفتها وسائل إعلام عبرية بـ "التاريخية" باعتبارها هي الأولى منذ توقيع اتفاق تطبيع العار بين الجانبين، ولوزير خارجية "إسرائيلي" لهذا البلد منذ عام 2003.

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