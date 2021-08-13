بينيت يواصل بناء مستوطنات مع 'خفض عددها' قبيل زيارة أمريكا

العالم - الاحتلال

وحسب موقع "مكان"، فإن القرار بتقليص عدد تصاريح البناء في المستوطنات اتخذ على خلفية معارضة إدارة بايدن لتوسيع رقعة البناء في الضفة الغربية المحتلة.

وهذا أول قرار بتوسعة الاستيطان في عهدي بينيت وبايدن، "ولذلك هو حساس بشكل خاص"، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية "كان 11" مساء الخميس.

ويأتي القرار في ظل عدم تعيين موعد محدد لأول زيارة لبينيت إلى واشنطن، كانت مقررة بعد أسبوعين، وسط احتمال تأجيلها إلى ما بعد انتهاء العطلة الصيفية لبايدن، حسبما أشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتزم حكومة الاحتلال، الأسبوع المقبل، التصديق على مخطط لبناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا العدد قد اعتمد بعد قرار "التقليص" المزعوم.

وفي المقابل، يسمح قرار الاحتلال ببناء ألف منزل فلسطيني في المناطق C بالضفة الغربية.