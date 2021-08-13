الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بينيت يواصل بناء مستوطنات مع 'خفض عددها' قبيل زيارة أمريكا

بينيت يواصل بناء مستوطنات مع 'خفض عددها' قبيل زيارة أمريكا
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "مكان" العبري بأن رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، خفض عدد الوحدات الاستيطانية التي تنوي حكومته التصديق عليها، قبيل إجرائه أول زيارة إلى واشنطن، منذ توليه المنصب، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

العالم - الاحتلال

وحسب موقع "مكان"، فإن القرار بتقليص عدد تصاريح البناء في المستوطنات اتخذ على خلفية معارضة إدارة بايدن لتوسيع رقعة البناء في الضفة الغربية المحتلة.

وهذا أول قرار بتوسعة الاستيطان في عهدي بينيت وبايدن، "ولذلك هو حساس بشكل خاص"، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية "كان 11" مساء الخميس.

ويأتي القرار في ظل عدم تعيين موعد محدد لأول زيارة لبينيت إلى واشنطن، كانت مقررة بعد أسبوعين، وسط احتمال تأجيلها إلى ما بعد انتهاء العطلة الصيفية لبايدن، حسبما أشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتزم حكومة الاحتلال، الأسبوع المقبل، التصديق على مخطط لبناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا العدد قد اعتمد بعد قرار "التقليص" المزعوم.

وفي المقابل، يسمح قرار الاحتلال ببناء ألف منزل فلسطيني في المناطق C بالضفة الغربية.

روابط ذات صلة

شاهد: ماذا يحضر بينيت من وراء اتهام طهران بالقرصنة؟

سجال بينيت والمعارضة يتوسّع

بينيت يهدد بـ'عمليات ضد ايران' اثر هجوم على ناقلة اسرائيلية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جيش الاحتلال يُهاجم المصلين في المسجد الإبراهيمي

تشاهدون الليلة في بانوراما.. التسويات في درعا بسورية وأولويات الحسم..وأين سترسو ازمة الوقود في لبنان؟

أين أخفى ابن سلمان الأمير فيصل بن عبد الله اثر اختطافه وحقنه بمادة مجهولة!؟

الحكيم: أي تهاون في موضوع إجراء الانتخابات ستكون له نتائج وخيمة

علماء يقيّمون عدوانية وفتك متغير دلتا للفيروس التاجي المستجد

ماكرون يقاطع مؤتمر مناهضة العنصرية بسبب مخاوف من معاداة السامية