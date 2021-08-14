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الاعلام العبري يؤكد ان "المناورة الخداعية" لم تخدع سوى "الاسرائيليين"

الاعلام العبري يؤكد ان
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

كشف موقع والا العبري، امس الجمعة، عن حقائق جديدة حول ما اطلق عليه الكيان الاسرائيلي عملية "حارس الأسوار" ضد قطاع غزة قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

العالم - فلسطين

وقال الموقع العبري، إن الجيش الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات العسكرية يقدّرون وعلى عكس التقديرات السابقة، أن عددًا قليلاً فقط من عناصر حماس قتلوا في "المناورة الخداعية" بالهجوم الواسع على أنفاق المترو الدفاعية في شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الرقم أقل بكثير جداً مما كان متوقعاً نهاية العملية، وفق ما نقله موقع والا العبري.

وأشار "والا" إلى أن الخطة نفذت بهجوم جوي واسع باستخدام 160 طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في آن واحد.

ولفت إلى أن بعد الهجوم قدر الجيش أن "المناورة الخداعية" كانت ناجحة وأن حماس تكبدت خسائر فادحة بمقتل العشرات من نشطائها في هذه الموجة، إلا أنه اتضح فشلها فيما بعد وأن حماس كانت مدركة لعملية الخداع.

يذكر أن هناك جدل واسع يدور في المؤسسة الأمنية حول جدوى مثل هذه الخطط وسبب فشلها.

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