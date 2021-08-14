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سلطات البحرين تمعن في التضييق على الشعائر الحسينية

سلطات البحرين تمعن في التضييق على الشعائر الحسينية
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

يواصل ولي عهد البحرين سلمان الخليفة تنفيذ سياسات أبيه طاغية البحرين حمد في التضييق على ممارسة الشعائر الحسينية واضطهاد أهل البلد الأصليين.

البحرين-العالم

وفي هذا السياق استدعت السلطات البحرينية نحو 50 مواطناً من اهالي مدينة حمد إلى مركز دوار 17 منذ يوم الرابع من محرم ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي الممنهج لاتباع اهل البيت وشعائرهم.

كما أقدمت مرتزقة سلمان على الاعتداء على مظاهر محرم الحرام في شارع 14 في بلدة المصلى هذا اليوم 14 أغسطس.

وتأتي هذه الممارسات تنفيذا لسياسات الاضطهاد الطائفي الممنهج التي تمارسها عائلة آل خليفة ضد البحرانيين, وهي السياسات التي أدانها حتى حلفاء النظام وفي مقدمتهم الولايات المتحدة التي اتهمت وزارة خارجيتها السلطات البحرينية بالتمييز الطائفي في البحرين.

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