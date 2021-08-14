السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

"طالبان" تسيطر على عاصمة ولاية كونر شرقي أفغانستان

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت "طالبان"، سيطرتها على مدينة أسد آباد عاصمة ولاية كونر شرقي افغانستان، وذلك في ظل تقدم الجماعة في كل أنحاء البلاد للسيطرة على المزيد من المدن الكبرى.

العالم- أفغانستان

وقال مصدر حكومي أفغاني"سقطت أسد أباد عاصمة ولاية كونر وسجن كونار في يد قوات طالبان".

هذا وقال عضو مجلس إقليمي محلي، إن "طالبان" سيطرت اليوم السبت على مدينة بل علم الأفغانية، التي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن العاصمة كابول.

وأضاف لـ "رويترز" طالبا عدم ذكر اسمه أن قوات طالبان لم يواجهوا مقاومة تذكر.

تأتي سيطرة "طالبان" على المدينة، التي يمكن شن هجوم منها على العاصمة، بعد يوم من سقوط ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان في أيدي الجماعة.

في السياق صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، بأن "طالبان" تعتزم عزل العاصمة الأفغانية كابول.

من جانبه أعلن المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت على حسابه في "تويتر" عن سيطرة الجماعة على مدينة شرنة، مركز ولاية بكتيكا شرق البلاد، وكافة المرافق الحكومية فيها.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

طالبان تقتحم مزار شريف وباتت على بعد 10 كلم من العاصمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا.. اللجنة العسكرية تعقد اجتماعها السابع بحضور أممي

سلطات البحرين تمعن في التضييق على الشعائر الحسينية

"طالبان" تسيطر على عاصمة ولاية كونر شرقي أفغانستان

السودان یعلن رغبته في التعاون العسکری مع تركيا

وفاةٌ و451 إصابة بـ "كورونا" في فلسطين

تحذير إسرائيلي من التصعيد في الضفة وغزة