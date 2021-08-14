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تحذير إسرائيلي من التصعيد في الضفة وغزة

تحذير إسرائيلي من التصعيد في الضفة وغزة
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

 حذّر مسؤول رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من تصعيد محتمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال "عدم التوصل إلى تفاهمات مع فصائل المقاومة في قطاع غزة وتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"الغليان الميداني".

العالم - فلسطين

وقال السؤول في جيش الاحتلال: "كان على الجيش الإخلاء مبكرا في (البؤرة الاستيطانية) ‘إفياتار‘، وهناك نشاط إرهابي مقلق في جنين ويمكننا العودة إلى ‘حارس الأسوار‘ (العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة)".

وأكد، في تصريحات نقلتها هيئة البث الرسمية ("كان ١١")، أن الجندي قاتل الشهيد الطفل، محمد العلامي، "سيخضع للاستجواب لدى وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية".

وكانت مصادر عسكرية وسياسية إسرائيلية قد ادعت أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، طلب من ضباط كبار بتقليص حالات إطلاق النار على فلسطينيين في الضفة الغربية، إثر استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا في جرائم الجيش، منذ أيار/ مايو الماضي، وأن مسؤولين في المستوى السياسي انتقدوا قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، تمير يدعي، بسبب سلوك قواته وتحسبوا من أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية.

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تحذير إسرائيلي من التصعيد في الضفة وغزة