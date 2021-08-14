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قطر تحث "طالبان" على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار

قطر تحث
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "طالبان" إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في افغانستان.

العالم- قطر

وأكدت الخارجية القطرية في بيان أصدرته اليوم السبت أن الشيخ محمد استقبل رئيس المكتب السياسي لـ"طالبان"، الملا عبدالغني برادر، والوفد المرافق له، لـ"مناقشة آخر التطورات الميدانية في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي، ومتابعة مفاوضات السلام الأفغانية الجارية في الدوحة".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية القطري خلال الاجتماع حث "طالبان" على "خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، بما يسهم في تسريع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة من شأنها ضمان مستقبل مزدهر لأفغانستان حكومة وشعبا".

وشددت الوزارة على أن قطر تبذل بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين "جهودا متواصلة منذ عدة سنوات لإحلال السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان".

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