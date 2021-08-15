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طالبان تسيطر على مطار شيندند بولاية هرات الافغانية

طالبان تسيطر على مطار شيندند بولاية هرات الافغانية
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت جماعة طالبان أنها سيطرت على مطار مديرية شيندند بولاية هرات واستولت على مروحيات وأعداد كبيرة من المدرعات والعربات العسكرية هناك.

العالم-افغانستان

وأضافت طالبان أن الجنود الأفغان فروا من مطار شيندند الذي كان محاصرا منذ فترة طويلة نحو مركز ولاية هرات.

وأفادت بأنهم وأثناء هروبهم أضرموا النيران في مستودعات الأسلحة، لكن عناصر الجماعة استطاعوا إخراج أكثر من 200 مدرعة وآلية عسكرية وتجهيزات عسكرية أخرى بشكل سالم.

وأشارت الجماعة إلى أنه بين هذه المعدات طائرتا "جيت" بها أعطال بسيطة و3 مروحيات سالمة تماما.

كما أشارت طالبان إلى أنها سيطرت على مطار ولاية هرات بشكل كامل، واستحوذت على كميات كبيرة من الأسلحة والتجهيزات العسكرية.

وخلال أسبوع ونيّف، سيطرت طالبان بالكامل تقريباً على شمال أفغانستان وغربها وجنوبها ووصلت إلى أبواب كابول. دون ابداء أيِ مؤشر يدل على رغبتها في إبطاء تقدمها.

وقال مراسل التلفيزيون الإيراني إن طالبان تسيطر على 90% من الأراضي الأفغانية.

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طالبان تسيطر على مطار شيندند بولاية هرات الافغانية

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