شاهد.. سقوط مزار شريف وترقب مؤتمر صحفي لطالبان

العالم - خاص العالم

وأفاد مراسل الاذاعة والتلفزيون الايرانية في افغانستان كاظم حيدري لقناة العالم ان الإشتباكات في المدينة كانت تجري قبل ايام لكن منذ ساعات صباح اليوم توقفت الاشتباكات كما أن هناك مخاوف لدى الناس واهالي المدينة يريدون اعادة الحياة الى مسارها الطبيعي.

وقال حيدري ان جماعة طالبان طلبت من وسائل الإعلام ان تغطي اعلامياً تقدم قوات الجماعة وان تنشر آخر تطورات البلاد التي تحصل على مستوى المدن.

وأشار الی ان جماعة طالبان ستعقد مؤتمراً صحافياً حول آخر التطورات في البلاد دون وجود أي معلومات حول ما ستعلنه في هذا المؤتمر.

وخلال أسبوع ونيّف، سيطرت طالبان بالكامل تقريباً على شمال أفغانستان وغربها وجنوبها ووصلت إلى أبواب كابول. دون ابداء أي مؤشر يدل على رغبتها في إبطاء تقدمها.

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