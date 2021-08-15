وزير الحرب الإسرائيلي السابق يعلق على سيطرة طالبان على أفغانستان

العالم - الاحتلال

ونشر بوغي يعالون تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، ذكر من خلالها أنه "رغم المسافة البعيدة بين أفغانستان و"إسرائيل"، فإن تأثير سيطرة طالبان على الأراضي الأفغانية سيكون له تداعيات خطيرة على اسرائيل".

وأفاد وزير الحرب الإسرائيلي السابق بأن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان وسيطرة طالبان عليها سيكون لهما تداعيات على الموقف الأمريكي في الشرق الأوسط.

وخلال الأيام القليلة الماضية، احتفى مسلحو طالبان بالسيطرة على عدد من المواقع العسكرية الحيوية والاستيلاء على معدات عسكرية ثقيلة وتكتيكية، بما في ذلك طائرات ومركبات همفي.

وغادر الرئيس الافغاني البلاد في حين دخل مسلحو طالبان اجزاءا من العاصمة كابل بانتظار انتقال سلمي للسلطة.