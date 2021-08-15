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وسائل إعلام أفغانية: الرئيس غني وصل إلى سلطنة عمان

وسائل إعلام أفغانية: الرئيس غني وصل إلى سلطنة عمان
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة Kabul News الأفغانية، بأن الرئيس أشرف غني وصل اليوم الأحد إلى سلطنة عمان.

العالم - افغانستان

وذكرت القناة التلفزيونية أن "زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابول أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عُمان وهم الآن هناك".

وغادر الرئيس الأفغاني شرف غني بلاده الأحد، وفق ما أعلنته عدة مصادر بينها رئيس مجلس المصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

وبعد إعلان مغادرة الرئيس غني البلاد، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول "لمنع عمليات النهب" بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غني بلاده الأحد، وفق ما أكده مراسل قناة العالم وما أعلنته عدة مصادر بينها رئيس مجلس المصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

وبعد إعلان مغادرة الرئيس غني البلاد، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول "لمنع عمليات النهب" بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

وكان رحيل غني عن السلطة من المطالب الرئيسية لحركة طالبان خلال محادثات السلام مع الحكومة، إلا أنه كان يتمسك بالسلطة.

وفي أسبوع ونيف، سيطرت حركة طالبان على جزء كبير من البلاد وتؤكد أنها تريد "انتقالا سلميا" للسلطة في الأيام المقبلة بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة.

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وسائل إعلام أفغانية: الرئيس غني وصل إلى سلطنة عمان

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