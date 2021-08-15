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السعودية تجلي جميع دبلوماسيها عن أفغانستان

السعودية تجلي جميع دبلوماسيها عن أفغانستان
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت السعودية عن إجلاء جميع أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان نظرا للأوضاع الراهنة غير المستقرة هناك.

العالم - السعودية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان لوزارة الخارجية أنه تم إجلاء جميع أعضاء سفارة السعودية في العاصمة الأفغانية كابل وأنهم وصلوا إلى المملكة.

وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت أنها تعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية أجنبية من أفغانستان عبر مطارات الإمارات.

وأضافت أن عمليات الإجلاء تشمل بعثات دبلوماسية من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وألمانيا ومصر والاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أكدت السفارة الروسية في كابل أن حركة "طالبان" تعهدت بضمان سلامة البعثات الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية، بما فيها البعثة الروسية.

وقال المتحدث باسم السفارة نيكيتا إيشينكو في تصريح لـRT: "كان هناك اليوم شعور بنوع من فراغ السلطة في كابل مع سماع الأعيرة النارية وورود تقارير عن حوادث نهب في المدينة، غير أن الوضع لم ينزلق إلى حدوث إنفلات أمني".

وتابع: "لقد اتخذت السفارة إجراءات عدة لضمان أمنها ولا شيء في الوقت الراهن يهدد حياة أعضاء البعثة أو سلامتهم.. طالبان تضمن أمن البعثات الدبلوماسية بما فيها بعثتنا، وسفارتنا تواصل عملها بشكل طبيعي".

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