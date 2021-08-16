بعد مقتل 23 شخصا.. نيجيريا تفرض حظر التجول وسط البلاد 

العالم - افريقيا

وقال الرئيس محمد بخاري في بيان، إن "الحادث الحالي يتجاوز المواجهة بين مزارعين ومربي المواشي، إنه هجوم مشين ذو دوافع شيطانية".

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة أوبا أوغابا، إن "مجموعة من المهاجمين يشتبه في أنهم من شباب إيريغوي هاجموا قافلة تضم 5 حافلات".

وأعلنت الشرطة حصيلة أولية من 22 قتيلا من 90 مسافرا، ولكن العدد ارتفع إلى 23.

بدوره، أكد حاكم الولاية سيمون لالونغ في بيان، أن "23 شخصا فارقوا الحياة بعد الاعتداء عليهم، و23 آخرين يعانون من إصابات مختلفة".

وفرض لالونغ حظر التجول في عدد من المناطق يبدأ من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، معربا عن قلقه للتوتر الدائم ولمساعي بعض الأشخاص فرض القانون بأنفسهم.

وكشفت الشرطة عن توقيف 20 شخصا يشتبه في ضلوعهم بالاعتداء فيما جرى إنقاذ 33 آخرين.