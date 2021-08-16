الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد مقتل 23 شخصا.. نيجيريا تفرض حظر التجول وسط البلاد 

بعد مقتل 23 شخصا.. نيجيريا تفرض حظر التجول وسط البلاد 
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت نيجيريا فرض حظر التجول وسط البلاد بعدما أسفرت اشتباكات بين مزارعين ومربي المواشي عند أطراف مدينة غوس عن مقتل 23 شخصا مساء السبت.

العالم - افريقيا

وقال الرئيس محمد بخاري في بيان، إن "الحادث الحالي يتجاوز المواجهة بين مزارعين ومربي المواشي، إنه هجوم مشين ذو دوافع شيطانية".

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة أوبا أوغابا، إن "مجموعة من المهاجمين يشتبه في أنهم من شباب إيريغوي هاجموا قافلة تضم 5 حافلات".

وأعلنت الشرطة حصيلة أولية من 22 قتيلا من 90 مسافرا، ولكن العدد ارتفع إلى 23.

بدوره، أكد حاكم الولاية سيمون لالونغ في بيان، أن "23 شخصا فارقوا الحياة بعد الاعتداء عليهم، و23 آخرين يعانون من إصابات مختلفة".

وفرض لالونغ حظر التجول في عدد من المناطق يبدأ من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، معربا عن قلقه للتوتر الدائم ولمساعي بعض الأشخاص فرض القانون بأنفسهم.

وكشفت الشرطة عن توقيف 20 شخصا يشتبه في ضلوعهم بالاعتداء فيما جرى إنقاذ 33 آخرين.

روابط ذات صلة

مقتل 78 مسلحا في غارات جوية في نيجيريا

استهداف طائرة عسكرية بنيران المتمردين في نيجيريا وتحطمها

مسلحون يخطتفون أكثر من 120 طالبا بعد هجوم على مدرسة في نيجيريا

مقتل 13 ضابط شرطة في كمين شمال غربي نيجيريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. اشتباك بين شبان جنين الفلسطينية وقوات الاحتلال فجر اليوم

بعد مقتل 23 شخصا.. نيجيريا تفرض حظر التجول وسط البلاد 

ثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين + فيديو

كيف يمكن للبشر زراعة المحاصيل على 'المريخ'؟

الإمارات تساعد في إجلاء بعثات دبلوماسية من كابل

الأمين العام للأمم المتحدة يحث طالبان على ضبط النفس 