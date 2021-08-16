بالفيديو.. طالبان تسيطر على كافة المؤسسات الحكومية

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في كابول مجتبى محمد يونس، قال ان اغلب المتواجدين في العاصمة كابول متواجدين بالمطار يحاولون الهروب ومازالت القوات الامريكية تجلي رعاياها بالاضافة الى انتشار عسكري كثيف في مطار كابول الدولي.

واكد مراسل العالم ان طالبان استولت على كل المؤسسات الحكومية وتقف كتيبة عسكرية مسلحة امام كل دائرة حكومية لحمايتها من السرقة والنهب.

واضاف الى تصريح بعض المصادر عن وجود عمليات سرقة بالعاصمة كابول.

واشار ان الشارع الافغاني كان يترقب اعلان افغانستان امارة اسلامية من قادة حركة طالبان خشية من اندلاع حرب اهلية في كابول.

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