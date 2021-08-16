شاهد.. لماذا جاءت "اسرائيل" ببرنامج بيغاسوس؟

العالم - نوافذ

قال الباحث السياسي ناجي صفاء ضيف الحلقة ان مسألة التجسس ليست مسألة حديثة العهد، والاليات والتقنيات التي تستخدم الان على ضوء التطور التكنولوجي بدأت تاخذ ابعاد أشمل وابعد وهناك صلة وتداخل بين هذا الفعل التجسسي على الاخرين وبين مصالح سياسية واقتصادية ومالية تطال كل نواحي الحياة الاجتماعية.

واكد صفاء ان الكيان الصهيوني هو كيان قلق وهذا القلق يخلق عنده حاجة معرفة ماذا عند الاخر، وينبع هذا القلق من ادراكه بانه غاصب قام على سرقة ارض وسرقة وطن، لهذا هو يدرك تماما انه يفتقد الى الشرعية، ولان هذا الكيان الغاصب ناجح جدا في التكنولوجيا والسيبرانية سخر هذه القدر في عملية التجسس على الاخرين وجاء ببرنامج بيغاسوس لكي يتابع كيف ينظر اليه الاخرون.

واوضح صفاء ان الانظمة العربية التي اشترت برنامج بيغاسوس من الاحتلال الاسرائيلي، هي شبية بشكل ما مع الكيان الصهيوني من حيث فقدان الشرعية، لانها كيانات وظيفية تفتقد للشرعية الشعبية وتستمد شرعيتها من الدول الكبرى التي تشكل لها حماية لهذا لديها القلق لمعرفة شعبها وخصومها، ويكمن وجه التشابه بين الانظمة العربية التي الشترت برنامج بيغاسوس من الاحتلال الاسرائيلي والكيان الغاصب في عدم مشروعيتهما وقلقها حيال هذا.

وقال الخبير بالثقافة والاعلام الجديد باقر كركي ان الكيان الصهيوني هو الرائد في عالم التجسس عبر استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات الحديثة على سبيل المثال فيس بوك عندما اراد استخدام تقنية التعرف على الوجوه اشترى البرنامج من شركة ذات اصول صهيونية.

واوضح كركي ان ما يقوم الكيان الصهيوني به هو عرض خدمات وياخذ مقابل هذه خدمات ايضا ولايهمه من يشتغل ضد من بل ما يهمه هو ان يشغل كل الاطراف ببعضها.

وبين كركي ان ما يرغب به الاحتلال الاسرائيلي هو الاستحواذ على قدرات الابتزاز لهذا عمل على ان تكون قواته الخاصة الاهم بالعالم وان يكون لديها قدرة عبر التقنيات الحديثة ولديهم رؤية بهذا الخصوص.

ونوه كركي على ان الكيان الاصهيوني لايهم ان يكون المستهدف في هذا البرنامج في محور حلفائه او خارج هذا المحور، مضيفاً ان الغرب كله قلق لكن الاكثر قلقا هو الكيان الصهيوني لهذا يعبر عن القلق عبر هذا النوع من برامج التجسس لانه يخشى ان ياتي يوم والعالم الغربي لايعطيه مايريد لهذا يريد ان تكون لديه حربة يستطيع ان ياخذ من خلالها مايرد من العالم الثاني.

وقال الاستاذ مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية رياض الصيداوي ان ثلاث دول عربية متورطة م ببرنامج بيغاسوس وهي الامارات والسعودية والمغرب وهذه الدول هي مطبعة مع الكيان الصهيوني المغرب بشكل رسمي باستضافة السفير الصهيوني ونفس الشيء الامارات اما السعودية فعلاقتها مع الكيان الصهيوني شبة سرية وخير دليل على هذا ماصرحت به الصحافة الصهيونية حول لقاء محمد بن سلمان مع نتنياهو ورئيس الموساد في جده، والمغرب وظفت هذا البرنامج في حربها الباردة ضد الجزائر وتجسست تقريبا على6 آلاف هاتف جزائري لان الجزائر بلد وطني وثوري ورافض للتطبيع، والسعودية وظفت هذا البرنامج بشكل كبير ضد من يعارضها سواء سعوديون كانوا او عرب وعلى المعارضة السعودية في الخارج، عبر اختراق هواتفهم والتجسس عليهم بسبب رعب بن سلمان على عرشه ونفس الشيء الامارات.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

ضيوف الحلقة:

الاستاذ ناجي صفاء - باحث السياسي

الاستاذ باقر كركي - خبير بالثقافة والاعلام الجديد

الاستاذ رياض الصيداوي - مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية

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https://www.alalamtv.net/news/5751178/