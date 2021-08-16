بالفيديو.. حركة طالبان تسيطر على مطار قندهار

العالم – خاص بالعالم

واضاف الصحفي الافغاني ان كابول تعاني من فراغ سياسي وان الشركاء الدوليين السابقيين في حيرة والمحادثات الجادة مستمرة لكن لا يوجد اي بصيص آمل.

واشار عزيز زاهد ان الاوضاع غير متضحة وما حدث من اطلاق نار للقوات الامريكية في مطار كابول على المدنيين الذين حاولوا السفر.

واوضح زاهد ان الاوضاع في كابول مستقرة حاليا لكن اكثر من ثلاثمئة وخمسين الف جندي لا يوجد لهم اي حضور ولا احد يدري اين هم.

وكشف ان قوات طالبان تسيطر على المعابر الحدودية لكابول كما تمكنت من السيطرة على مطار قندهار بعد تسليم قوات المغاوير انفسهم.

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