الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. حركة طالبان تسيطر على مطار قندهار

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب والصحفي الافغاني عزيز زاهد، ان الوضع السياسي في افغانستان غير واضح وهناك فراغ سياسي في افغانستان وقد حدثت تطورات في البلاد لم تكن متوقعة بحيث فاجأت الرئيس اشرف غني واستطاعت دخول كابول.

العالم – خاص بالعالم

واضاف الصحفي الافغاني ان كابول تعاني من فراغ سياسي وان الشركاء الدوليين السابقيين في حيرة والمحادثات الجادة مستمرة لكن لا يوجد اي بصيص آمل.

واشار عزيز زاهد ان الاوضاع غير متضحة وما حدث من اطلاق نار للقوات الامريكية في مطار كابول على المدنيين الذين حاولوا السفر.

واوضح زاهد ان الاوضاع في كابول مستقرة حاليا لكن اكثر من ثلاثمئة وخمسين الف جندي لا يوجد لهم اي حضور ولا احد يدري اين هم.

وكشف ان قوات طالبان تسيطر على المعابر الحدودية لكابول كما تمكنت من السيطرة على مطار قندهار بعد تسليم قوات المغاوير انفسهم.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

القائم بأعمال وزير دفاع افغانستان: اللعنة على غني وعصابته

خطيب زاده: 5 بعثات دبلوماسية ايرانية لدى افغانستان تواصل مهامها من كابل

ظريف: ايران ستواصل مساعيها للمصالحة في افغانستان

بالفيديو: كبير المفاوضين الافغاني يعلن مغادرة غني البلاد ويصفه بالرئيس السابق

كيف سيكون المشهد الأفغاني بعد وصول طالبان الى كابل؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: تشابه الاحتلال و الانظمة العربية المتورطة بفضيحة بيغاسوس

زاخاروفا تعلق على سلوك الأمريكيين في مطار كابل

شهود: مقتل 5 أشخاص على الأقل في مطار كابول

بالفيديو.. حركة طالبان تسيطر على مطار قندهار

خروج خط نقل كهرباء في كركوك عن الخدمة بسبب عمل ارهابي

تزايد المصابين بعمر 30 والمتحورات قد تعيد معركة كورونا عاماً إلى الوراء