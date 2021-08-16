بالفيديو.. طالبان تطالب بتسليم السلطة بالكامل

العالم – خاص بالعالم

مع دخول مسلحي طالبان إلى العاصمة كابول، بات المشهد السياسي في افغانستان ضبابيا خاصة ما يتعلق بمعالم الحكم المستقبلي في البلاد.

مصادر في طالبان اكدت أنه لن تكون هناك فترة انتقالية في أفغانستان.

المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين قال أن الجماعة ستعلن إمارة إسلامية من القصر الرئاسي في كابول مشددا على ضرورة تسليم السلطة الى الإمارة الإسلامية، وهي حكومة شاملة، سيتم تشكيلها.

وفيما طمئن جميع أنحاء البلاد، اعلن الرئيس الافغاني الاسبق حامد كرزاي في تغريدة له على تويتر عن تشكيل مجلس تنسيقي مكون من عبد الله عبد الله رئيس مجلس المصالحة الوطنية وقلب الدين حكمتيار رئيس الحزب الاسلامي وبمشاركة هو نفسه، من اجل منع الفوضى وادارة الشؤون المتعلقة بالانتقال السلمي للسلطة.

واعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة له عن تأييده للمبادرة التي بإمكانها أن تمهد للحوار ونقل السلطة سلميا، وإحلال السلام الشامل في أفغانستان، موضحا أن العنف والحرب، شأنهما شأن الاحتلال لن يؤديا الى حلحلة المشاكل في البلاد.

وبالرغم من تصريح احد قياديي طالبان ان من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الجماعة الحكم، وضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية قبل بدء إعادة الهيكلة، الا ان مسؤول الأمن المركزي في طالبان الملا قاري صلاح الدين افاد بان الحركة تريد حكومة تشاركية مع مختلف مكونات الشعب الأفغاني، ولا يمكن لأي جهة أن تسيطر على الحكم بمفردها.

رسائل تطمين شرعت الجماعة بارسالها الى الداخل والخارج؛ داخليا اكد رئيس المكتب السياسي لطالبان في كلمة تهنئته بمناسبة الانتصار في الحرب عبد الغني برادر، ان الجماعة امرت مقاتليها بدخول العاصمة في ظل غياب القوات الامنية لمنع السرقة والجريمة وإيذاء السكان.

خارجيا شدد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم رفض الجماعة للعزلة الدولية ودعوتها لابرام علاقات سلمية مع المجتمع الدولي وعدم السماح لأحد باستخدام الأراضي الافغانية لاستهداف أي جهة.

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