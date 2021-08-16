أكثر من 60 دولة تدعو لفتح المجال أمام الافغان الراغبين بالخروج

العالم – افغانستان

وسط حركة كثيفة لطائرات الاجلاء الدبلوماسية من أفغانستان، مع سقوط العاصمة كابول بيد جماعة طالبان، واعلان معظم الدول اخلاء سفاراتها واجلاء دبلوماسييها وموظفيها، غص مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بالمدنيين الراغبين بمغادرة البلاد، مع تزايد مخاوفهم من مستقبل ضبابي في ظل حكم الجماعة.

أكثر من ستين دولة شددت على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من البلاد، وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة. محمّلة من يتولون السلطة في البلاد، مسؤولية اي إنتهاكات، ومحذرة طالبان بالمساءلة فيما يخص حماية الأرواح والممتلكات واستعادة الأمن والنظام على الفور.

طهران أكد ثباتها على موقفها الداعم للشعب الأفغاني وإرادته ومطالبه، أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني، شدد على أن موقف بلاده ثابت على غرار العقود الاربعة الماضية. معتبرا أن تصريحات الدفاع الافغانية تكشف عن مدى نفوذ وتأثير واشنطن على الحكومة، وتجسد الاحتلال الامريكي لهذا البلد.

أمميا.. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جماعة طالبان والأطراف الأفغانية الى ضبط النفس، وحثهم على ضمانِ وصول العاملين في المجال الإنساني للمساعدة بلا عوائق وفي الوقت المناسب.

حلف شمال الأطلسي شدد على استمرار تمثيله الدبلوماسي في كابول، ومساعدته في استمرار عمل المطار فيها، مشيرا إلى دعم الحلف لجهود إيجاد حل سياسي، معتبرا أنه أمر بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فيما دعت قطر الى انتقال سلمي للسلطة، يمهد لحل سياسي يشمل جميع الأطراف.

موسكو من جهتها أعلنت أنها لم تعترف بعد بجماعة طالبان كسلطة قانونية. مشددة على استعدادها للتعاون مع الحكومة الانتقالية حال تشكيلها، بريطانيا دعت برلمانها للانعقاد الاربعاء المقبل، وقطع عطلته الصيفية لبحث الوضع في أفغانستان، فيما دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون حلف الناتو ومجلس الأمن لعقد اجتماعين على أعلى مستوى وبأسرع وقت لإجراء مناقشات دولية رفيعة المستوى حول التطورات الأفغانية.

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