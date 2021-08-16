ردود الأفعال الدولية حول سيطرة طالبان على كامل افغانستان

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، أكد أن طهران ستبذل جهودها لإرساء الاستقرار في أفغانستان، داعيا جميع الفصائل الأفغانية الى التوصل لاتفاق وطني.

واعتبر رئيسي هزيمة الولايات المتحدة وانسحاب قواتها من افغانستان بمثابة فرصة لإحياء السلام، وإرساء الأمن المستدام.

روسيا التي أعلنت الابقاء على سفارتها مفتوحة في كابول قالت انها لا ترى أن طالبان في أفغانستان تمثل تهديدا لاسيا الوسطى، واضافت انها تتواصل مع القيادة العليا لطالبان عبر سفارتها

الصين التي تتشارك حدودا مع أفغانستان أبدت استعدادها لإقامة "علاقات ودية" مؤكدة انها تحترم حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره ومستقبله.

الاتحاد الاوروبي دعا الى اجتماعا لوزراء خارجيته الثلاثاء لمناقشة الوضع في افغانستان.

وفي بريطانيا وصف وزير دفاعها بن والايس عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بأنها "فشل للمجتمع الدولي" معتبرا أنه "ليس الوقت" المناسب للاعتراف رسميا بطالبان كحكومة.

أما في ألمانيا اعتبر حزب "الاتحاد الديموقراطي المسيحي" الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن انسحاب القوات الغربية من أفغانستان هو"أكبر إخفاق" للحلف الأطلسي منذ تأسيسه.



ووصفت ميركل الوضع بأنه "مرير" معتبرة أن "أسبابا سياسية داخلية" أميركية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان

وقالت الولايات المتحدة أن جماعة طالبان لن تتمكن من استخدام الاحتياطات الأفغانية في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني إن قطر تبذل قصارى جهدها لتحقيق انتقال سلمي في افغانستان لا سيما بعد الفراغ اثر انسحاب القوات الأميركية.

وقال الوزير القطري إن قطر التي لها علاقات جيدة مع طالبان، تعمل أيضا لضمان الوقف التام لإطلاق النار في أنحاء البلاد.

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