وفد امني عراقي يطلع على خطة حماية ابراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية

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وذكر اعلام قيادة العلمليات في بيان انه "تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تفقد الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبرفقة مدير عام نقل المنطقة الوسطى، واللواء الركن قائد فرقة المشاة الحادية عشرة، بجولة ميدانية أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ضمن منطقة الراشدية، لتأمين تغير مسار خطوط نقل الطاقة وإيصال الكهرباء إلى مشروع ماء الكرخ، والمشاريع المهمة ضمن قاطع المسؤولية".



وفي سياق متصل "واصل القادة والآمرين في فرق وتشكيلات قيادة عمليات بغداد الاشراف على تنفيذ الخطة الأمنية والإجراءات المتخذة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية ضمن قواطع المسؤولية في جانبي الكرخ والرصافة للحيلولة دون استهدافها بعمليات تخريب من قبل عصابات الشر والإرهاب، والخارجين على القانون".