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الكيان إلاسرائيلي يصادر شوكولاتة للاشتباه باستخدامها لتمويل "حماس"!!

الكيان إلاسرائيلي يصادر شوكولاتة للاشتباه باستخدامها لتمويل
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

وقع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، أمرا إداريا بهدف مصادرة 23 طنا من ألواح الشكولاتة المعدة إلى قطاع غزة، للاشتباه باستخدامها لتمويل حركة "حماس".

وقالت الوزارة في بيان: " بحسب الشبهات حماس تقوم بتشغيل شبكة واسعة لتمويل نشاطاتها من خلال استخدام مدخولات من خلال بيع منتجات أساسية، بينها ألواح الشكولاتة لسكان غزة، وبذلك تستخدم العائدات كدعم اقتصادي لأنشطة المنظمة ولذراعها العسكري في القطاع"حسب تعبيره.

وقال غانتس: "نستمر بملاحقة تمويل الإرهاب بكل الطرق التي يقومون بها"، مشددا على أن " إسرائيل تستمر بالعمل من أجل منع تعاظم قوة حماس، والتي تقوم ببناء قوة عسكرية، بدل الحرص على مصلحة المواطنين الذين يعانون من أعباء اقتصادية".

وأضاف: "إسرائيل ستواصل محاربة التنظيم بكل الطرق المطلوبة، وأيضا بالطرق غير التقليدية".

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