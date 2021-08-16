الكيان إلاسرائيلي يصادر شوكولاتة للاشتباه باستخدامها لتمويل "حماس"!!

وقالت الوزارة في بيان: " بحسب الشبهات حماس تقوم بتشغيل شبكة واسعة لتمويل نشاطاتها من خلال استخدام مدخولات من خلال بيع منتجات أساسية، بينها ألواح الشكولاتة لسكان غزة، وبذلك تستخدم العائدات كدعم اقتصادي لأنشطة المنظمة ولذراعها العسكري في القطاع"حسب تعبيره.

وقال غانتس: "نستمر بملاحقة تمويل الإرهاب بكل الطرق التي يقومون بها"، مشددا على أن " إسرائيل تستمر بالعمل من أجل منع تعاظم قوة حماس، والتي تقوم ببناء قوة عسكرية، بدل الحرص على مصلحة المواطنين الذين يعانون من أعباء اقتصادية".

وأضاف: "إسرائيل ستواصل محاربة التنظيم بكل الطرق المطلوبة، وأيضا بالطرق غير التقليدية".