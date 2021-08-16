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شاهد.. "إسرائيل" لا تستطيع ان تواجه ايران مباشرة لهذا السبب

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال المتابع للشان الاسرائيلي حسان عليان أن الكيان الصهيوني مربك ومتخبط نتيجة الازمة الوجودية التي يعيشها مضيفاً بأن الاوضاع في داخل كيان الاحتلال لا تسمح له ان يذهب الى المواجهة المباشرة مع ايران وحزب الله.

العالم - خاص العالم

وأضاف عليان خلال مشاركته في برنامج العين الاسرائيلية على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الإحتلال يسعى من خلال ضغطه باتجاه الاعلام ليقول لحلفائه بأن الوجود الإيراني لا يجب ان يبقى بهذه الطريقة والا ستصل ايران الى مرحلة لا يستطيع احد مواجهتها نظرا لعجز احتلال الداخلي في مواجهة ايران مباشرة.

وأكد عليان على أن الإحتلال يسعى من خلال الضغط على القيادة الامريكية ادخال ملفي الصواريخ البالستية وحضور ايران في المنطقة في المفاوضات النووية في فيينا لكي يعرقل مسار الاتفاق مشدداً على أن الإحتلال الإسرائيلي يسعى ان يستخدم العصى الامريكي في مواجهة ايران وليس العصى المباشرة لأن الاحتلال حاليا في حالة الضعف وموقفه هزيل وبنيته الداخلية غير مهيأ لشن اي عدوان ومعركة ضد محور المقاومة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-08-2021