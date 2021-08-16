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شاهد.. الكيان الصهيوني والخطر الوجودي

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج العين الاسرائيلية على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع قلق وارباك الكيان الصهيوني من الخطر الوجودي الذي يعيشه اضافة الى وجود ازمة في داخل الكيان.

العالم - خاص العالم

وقال المتابع للشان الاسرائيلي حسان عليان أن الكيان الصهيوني مربك ومتخبط نتيجة الازمة الوجودية التي يعيشها مضيفاً بأن الاوضاع في داخل كيان الاحتلال لا تسمح له ان يذهب الى المواجهة المباشرة مع ايران وحزب الله.

وأضاف عليان خلال مشاركته في برنامج العين الاسرائيلية على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الإحتلال يسعى من خلال ضغطه باتجاه الاعلام ليقول لحلفائه بأن الوجود الإيراني لا يجب ان يبقى بهذه الطريقة والا ستصل ايران الى مرحلة لا يستطيع احد مواجهتها نظرا لعجز احتلال الداخلي في مواجهة ايران مباشرة.

وأكد عليان على أن الإحتلال يسعى من خلال الضغط على القيادة الامريكية ادخال ملفي الصواريخ البالستية وحضور ايران في المنطقة في المفاوضات النووية في فيينا لكي يعرقل مسار الاتفاق مشدداً على أن الإحتلال الإسرائيلي يسعى ان يستخدم العصى الامريكي في مواجهة ايران وليس العصى المباشرة لأن الاحتلال حاليا في حالة الضعف وموقفه هزيل وبنيته الداخلية غير مهيأ لشن اي عدوان ومعركة ضد محور المقاومة.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

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