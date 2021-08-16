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الكاظمي يلتقي عشائر ووجهاء سنجار بمحافظة نينوى

الكاظمي يلتقي عشائر ووجهاء سنجار بمحافظة نينوى
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن الحكومة تبدل كل ما بوسعها لمعالجة ملف النازحين والمفقودين من الأيزيديين.

العالم - العراق

وقال الكاظمي خلال لقائه تجمع عشائر ووجهاء سنجار بمحافظة نينوى، "أصبح هذا المكان مقدساً لأن دماء زكية وطاهرة سالت هنا، دماء أهلنا من الأيزيديين الشرفاء، ودماء الشباب من كل أنحاء العراق الذين حرروها لأنها عرضهم وأرضهم".

وأضاف أن "أرض سنجار ستبقى مزاراً خالداً في وجدان العراقيين، وعلامة مضيئة في سجل وطنيتهم، وشاهداً على صمود أهلنا الأيزيديين وتمسّكهم بأرضهم"، معتبراً أنت "المجازر البشعة التي ارتكبتها عصابات داعش هنا باسم الدين، كشفت الوجه الوحشي للارهاب وخطابه المعادي للحياة، وكشفت أن التطرّف والإجرام والتفرقة، كلها فشلت في كسر صبر الأيزيديين وممانعتهم وصمودهم، بل زادت من تشبثهم بأرضهم التاريخية، لأنهم عراقيون منذ فجر التاريخ".

وتابع "سنعمل على بناء متحف، يخلد شهداء هذا المكان من أطفال ونساء ومقاتلين بواسل، قهروا الإرهاب نيابة عن إرادة الخير في العالم كله"، مشيراً الى أن "الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمعالجة ملف النازحين والمفقودين من أهلنا الأيزيديين، وتقديم كل عون ومحبة ومسؤولية للناجيات الأيزيديات من قبضة داعش الشر، وكذلك متابعة مصائر المختطفين منهم".

وشدد بالقول "ماضون في تنفيذ إتفاقية سنجار، التي ستعبد الطريق لانطلاق مشاريع الاعمار والبناء في المنطقة، وستعيد إليها الألفة والمحبة والتعايش كما كانت على مر العصور".

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