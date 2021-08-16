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استئناف عمل مطار كابل أمام رحلات الإجلاء

استئناف عمل مطار كابل أمام رحلات الإجلاء
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن البنتاغون عن إعادة فتح مدرج الإقلاع والهبوط بمطار كابل لتنفيذ رحلات الإجلاء، وذلك بعد توقف عمل المطار في وقت سابق من اليوم.

العالم - افغانستان

وأكد مسؤول في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية للصحفيين أن طائرة نقل من طراز "سي 17" هبطت في المطار يوم الاثنين، وأن طائرة أخرى من هذا النوع من المتوقع أن تهبط في وقت لاحق.

من جهتها، أفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن أول طائرة ألمانية من الطائرات الثلاث التي أرسلت لإجلاء المواطنين الألمان وبعض الأفغان، قد وصلت إلى المطار.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين تم تحويل رحلة لطائرة عسكرية ألمانية إلى العاصمة الأوزبكستانية طشقند، لعدم وجود الظروف الملائمة للهبوط بمطار كابل بسبب الفوضى الناجمة عن تجمع السكان المحليين الذين حاولوا مغادرة العاصمة الأفغانية على متن الطائرات الأمريكية.

وأكدت ألمانيا أنها تعتزم إجلاء "أكبر عدد ممكن" من الأفغان حملة الجنسية الألمانية، والذين يتعرضون للخطر بعد سيطرة "طالبان" على البلاد، وخاصة نشطاء حقوق النساء وممثلي الأقليات وآخرين، بينهم من تعاونوا مع القوات الأجنبية.

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استئناف عمل مطار كابل أمام رحلات الإجلاء

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