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شاهد بالتفاصيل.. سوريا تسجل ارتفاعا ملحوظا بإصابات كورونا

شاهد بالتفاصيل.. سوريا تسجل ارتفاعا ملحوظا بإصابات كورونا
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السورية عن اخر تحديثاتها لخارطة الاصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد.

العالم - سوريا

وأكدت الوزارة في بيان لها مساء أمس الاثنين تسجيل 67 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 15 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في عموم محافظات البلاد.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ حتى الآن 26409 شفيت منها 22166 وتوفيت 1940 حالة.

وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الاثنين 17 أب/اغسطس عام 2021 كالتالي:

الإصابات :

٢١ في دمشق
٢٠ في حلب
٨ في حمص
٦ في اللاذقية
٤ في القنيطرة
٣ في ادلب
٣ في حماة
٢ في ريف دمشق

الشفاء :

٢ في دمشق
٢ في ريف دمشق
٢ في حلب
٢ في اللاذقية
٢ في حماة
١ في حمص
١ في دير الزور
١ في السويداء
١ في درعا
١ في طرطوس

الوفاة :

٢ في دمشق
١ في حلب

وسجلت أول إصابة بكورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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